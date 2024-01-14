Поэт Лев Рубинштейн ушел из жизни в возрасте 76 лет

Поэт Лев Рубинштейн скончался в больнице. Он оказался в медучреждении после серьезной аварии. Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн, в начале января попавший в серьезную автомобильную аварию, ушел из жизни, сообщает Газета.