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Мода и Шоу-бизнес

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Талызина назвала мужа Собчак Богомолова «похотливым режиссером»

Талызина назвала мужа Собчак Богомолова «похотливым режиссером»

89-летняя народная артистка России Валентина Талызина прокомментировала деятельность режиссера и мужа телеведущей Ксении Собчак Константина Богомолова: он не понравился ей, и Талызина «высказала все, что о нем думает».

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