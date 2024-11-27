Талызина назвала мужа Собчак Богомолова «похотливым режиссером»

89-летняя народная артистка России Валентина Талызина прокомментировала деятельность режиссера и мужа телеведущей Ксении Собчак Константина Богомолова: он не понравился ей, и Талызина «высказала все, что о нем думает».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии