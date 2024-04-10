Мнение по годовому отчету Банка России за 2023 год

Артем Генкин - Доктор экономических наук, профессор. Позволю себе сформулировать некоторые замечания, оценки и предложения по тексту опубликованного Банком России годового отчета за 2023 год (далее — «Отчет»).
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