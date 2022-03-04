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Intel приостановила поставки своей продукции в Россию и Белоруссию

Intel приостановила поставки своей продукции в Россию и Белоруссию

Компания обещает поддержку сотрудникам своего российского подразделения в сложной ситуации.Американская компания Intel сообщила о временной остановке поставок своей продукции на территорию России и Белоруссии, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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