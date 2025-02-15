Ученые перечислили пользу умеренного употребления кофе

Кофеин снижает риск развития болезней сердца и диабета.фото: freepik.com/master1305Масштабное исследование британских ученых доказало, что умеренное потребление кофеина, содержащегося в кофе и чае, снижает риск развития множества кардиометаболических заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет.