На Сахалине спасатели помогли 75 водителям, застрявшим в снежных заносах

В Сахалинской области из-за непрекращающейся сильнейшей метели действует режим ЧС. Помощь спасателей потребовалась 75 водителям, застрявшим в снежных заносах на дорогах региона, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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