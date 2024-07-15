Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Наш союзник армия и флот»: Почему Россия провалила политику мягкой силы

«Наш союзник армия и флот»: Почему Россия провалила политику мягкой силы

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Комментарии
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Валерий Вадимов
просрали по всем пунктам...не интересно,ибо в долгую играть и чувствовать себя частью страны ,это не удел т.н элитки ,и всех чинуш в погонах и без...-ворьё заботило как вывезти наворованное из страны,а внутри воровство.казнокрадство достигло высшего уровня...и провал и отставание безнадёжное технологическое...вот основное достижение путинского правления
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