«Наш союзник армия и флот»: Почему Россия провалила политику мягкой силы

Валерий Вадимов

просрали по всем пунктам...не интересно,ибо в долгую играть и чувствовать себя частью страны ,это не удел т.н элитки ,и всех чинуш в погонах и без...-ворьё заботило как вывезти наворованное из страны,а внутри воровство.казнокрадство достигло высшего уровня...и провал и отставание безнадёжное технологическое...вот основное достижение путинского правления