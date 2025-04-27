Врио командира 810-й бригады морпехов доложил Путину о ситуации в Курской области

Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота c позывным Гроза 27 апреля сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что все оставшиеся одиночные и разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области будут уничтожены в ближайшее время.