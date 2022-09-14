Уточнение по работе информационных систем по линии ГИБДД города Москвы

Сегодня, в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено.

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