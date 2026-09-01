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Татар-информ

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В России с 1 сентября изменились правила установления неполного рабочего дня

В России с 1 сентября изменились правила установления неполного рабочего дня

Работодатели в России должны принимать решение об установлении сотруднику неполного рабочего времени не позднее пяти рабочих дней после получения письменного заявления с 1 сентября.

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