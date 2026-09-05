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Газета.ру

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Футболист ЦСКА Кармо заявил, что команда должна играть храбро против "Зенита"

Футболист ЦСКА Кармо заявил, что команда должна играть храбро против "Зенита"

Полузащитник московского ЦСКА Энрике Кармо заявил, что команда должна играть храбро в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Матч ТВ».

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