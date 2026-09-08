Выставка 'Литература в лицах' открылась в Москве к 35-летию 'Эксмо'

В Москве на Страстном бульваре открылась выставка, приуроченная к 35-летию издательства "Эксмо". Экспозиция включает 28 портретов известных писателей.
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