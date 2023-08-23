В последнее время в нашу редакцию поступает довольно много посвященных самокатам обращений от читателей.
Брошенные на территории округа самокаты увезут на спецстоянку
Комментарии
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СМ
Сергей Медведев
Кто бы в нашем городе Ижевске навёл элементарный порядок с этими самокатами?Носятся в основном по пешеходным тротуарам,иной раз эти "джигиты" едут вдвоём(а то и втроём).И бросают своё(!) транспортное средство там,где им заблагорассудится.Как будто обычные пешеходы вообще уже никто.
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