Север Столицы

62 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Брошенные на территории округа самокаты увезут на спецстоянку

Брошенные на территории округа самокаты увезут на спецстоянку

В последнее время в нашу редакцию поступает довольно много посвященных самокатам обращений от читателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СМ
Сергей Медведев
Кто бы в нашем городе Ижевске навёл элементарный порядок с этими самокатами?Носятся в основном по пешеходным тротуарам,иной раз эти &quot;джигиты&quot; едут вдвоём(а то и втроём).И бросают своё(!) транспортное средство там,где им заблагорассудится.Как будто обычные пешеходы вообще уже никто.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх