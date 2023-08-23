Брошенные на территории округа самокаты увезут на спецстоянку

СМ

Сергей Медведев

Кто бы в нашем городе Ижевске навёл элементарный порядок с этими самокатами?Носятся в основном по пешеходным тротуарам,иной раз эти "джигиты" едут вдвоём(а то и втроём).И бросают своё(!) транспортное средство там,где им заблагорассудится.Как будто обычные пешеходы вообще уже никто.