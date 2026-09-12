Дәүләт Думасында укытучыларга мәктәпләрдә бушлай тукланырга рөхсәт итәргә тәкъдим иттеләр

Дәүләт Думасының гаиләне яклау, ата, ана һәм бала мәсьәләләре комитеты рәисенең беренче урынбасары, «Аналар советы» рәисе Татьяна Буцкая белдергәнчә, мәктәп укытучылары һәм балалар бакчалары тәрбиячеләре үзләре эшли торган ашханә учреждениеләрендә бушлай тукланырга хокуклы булырга тиеш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым