Wildberries выживет, а селлеры? Как атаки на склады разоряют малый бизнес

Маркетплейсу помогут государство и ВТБ, а потерявшие товар люди вряд ли получат адекватные компенсации, считают экспертыПродавец из Краснодара лишилась товара на 160 тысяч рублей, но получила от Wildberries лишь 18 тысяч компенсации.
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