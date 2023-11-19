Оперативники Управления по борьбе с киберперступностью в Челябинской области вычислили курьера мошенников из соседнего региона

На Южном Урале задержан курьер-гастролер, работающий на дистанционных мошенников. Молодой житель Свердловской области в качестве курьера мошенников приезжал в Челябинскую область забирать деньги у обманутых южноуральцев.
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