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Захарова связала атаку дронов ВСУ на Москву с визитом в Россию генсека ОБСЕ

Захарова связала атаку дронов ВСУ на Москву с визитом в Россию генсека ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку украинских дронов на Москву. По её мнению, киевский режим специально направил беспилотники на столицу в день, когда город должен посетить генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.

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