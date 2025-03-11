Захарова связала атаку дронов ВСУ на Москву с визитом в Россию генсека ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку украинских дронов на Москву. По её мнению, киевский режим специально направил беспилотники на столицу в день, когда город должен посетить генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.
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