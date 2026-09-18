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Газета.ру

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Минобороны РФ заявило об уничтожении 629 украинских беспилотников за ночь

Минобороны РФ заявило об уничтожении 629 украинских беспилотников за ночь

Почти 630 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над территорией России в ночь на 18 сентября.

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