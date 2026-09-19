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ТАСС

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В Югре на выборах проголосовали врачи первой в России плавучей поликлиники

В Югре на выборах проголосовали врачи первой в России плавучей поликлиники

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты первой в России плавучей поликлиники "Святитель Лука" проголосовали на выборах в поселке Карымкары Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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