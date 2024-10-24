24 октября 2024 – Международный день без бумаги: История и традиции даты

Ежегодно в четвертый четверг октября проводится акция – День без бумаги. Задача акции – привлечь внимание людей к сохранности лесов и повысить осведомленность в области применения современных безбумажных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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