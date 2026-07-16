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Регионы России

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Дембеле раскритиковал сборную Франции во время перерыва полуфинала ЧМ-2026

Дембеле раскритиковал сборную Франции во время перерыва полуфинала ЧМ-2026

Отмечается, что слова футболиста вызвали неоднозначную реакцию среди некоторых партнеров по команде. Им показалось, что Усман проявляет эмоции только тогда, когда игра складывается не в его пользу, в то время как в других кризисных ситуациях он сохраняет спокойствие.

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