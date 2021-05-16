В Индию доставили вторую партию «Спутника V»

MeMo-LogicПолитикаВ Индию доставили вторую партию «Спутника V»Вторую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставили в индийский город Хайдарабад .Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВЧтобы рассмотреть вопрос о вакцинации населения более конкретно и жёстче Дума задумалась о принятии решения поголовной вакцинации путём предупреждения населения о том , что кто в ближайшее время не вакцинируется , то он лишается права на оказания медицинских услуг по болезням коронавируса . А для этого развёрнуты во всех областях профессионально оборудованные стационарные и передвижные пункты по вакцинации , а также ведётся вакцинация по заявкам для людей не имеющих возможности самостоятельного посещения оных . Таким образом затянувшаяся пандемия выведет медперсонал из этой проблемы и поставит её в обычные рамки посещаемости и предупреждения болезней с этой патологией
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