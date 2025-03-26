Запад так и не смирился с тем, что наступила многополярность, эпоха честной конкуренции.Основные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова:Крым, Донбасс и Новороссия — «давно закрытые вопросы» с учетом референдумов и Конституции РФ.