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Калужские новости

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Возле калужского села загорелся лес

Возле калужского села загорелся лес

2 июня стало известно о лесном пожаре в 3 километрах от села Перемышль в Калужской области, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС 2 июня стало известно о лесном пожаре в 3 километрах от села Перемышль в Калужской области.

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