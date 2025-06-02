Возле калужского села загорелся лес

2 июня стало известно о лесном пожаре в 3 километрах от села Перемышль в Калужской области, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС 2 июня стало известно о лесном пожаре в 3 километрах от села Перемышль в Калужской области.
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