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Мошенники похищают деньги пожилых, пугая взломом аккаунта на «Госуслугах»

Мошенники похищают деньги пожилых, пугая взломом аккаунта на «Госуслугах»

Телефонные мошенники похищают деньги у пожилых людей, убеждая их в необходимости перевести средства на «безопасный счет», чтобы задержать злоумышленников, которые якобы взломали или заблокировали их аккаунт на портале «Госуслуги», передает ТАСС со ссылкой на УБК МВД РФ.

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