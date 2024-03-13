5 причин, почему женщина «играет в недотрогу», когда явно заинтересована в вас, как в мужчине. Что в этих случаях нужно делать?

Представьте банальную и распространенную ситуацию: вам нравится какая-то девушка и она это знает. Возможно вы уже признались ей в этом, пытаетесь оказывать ей знаки внимания или, например, приглашаете на cвидaние, а она в ответ дает понять, что вы ей тоже интересны, как мyжчинa.
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