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Спички - не игрушка

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В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

Депутат Госдумы Колесник: Запад раздувает тему разрыва подводных кабелей на Балтике, чтобы поскандалить Повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море – это элемент информационной войны, обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

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