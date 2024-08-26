Больную раком Кейт Миддлтон привезли в церковь

Кейт Миддлтон, объявившая о том, что у нее рак в марте, активно восстанавливается. Стало известно, что накануне, 25 августа, принцесса Уэльская приехала на воскресную службу в церковь Crathie Kirk близ замка Балморал.
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