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Больную раком Кейт Миддлтон привезли в церковь

Больную раком Кейт Миддлтон привезли в церковь

Кейт Миддлтон, объявившая о том, что у нее рак в марте, активно восстанавливается. Стало известно, что накануне, 25 августа, принцесса Уэльская приехала на воскресную службу в церковь Crathie Kirk близ замка Балморал.

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