В Петербурге эскалатор затянул руку мальчика, у него перелом пальца

Вечером 5 октября на станции метро «Бухарестская» правая кисть мальчика попала в движущийся механизм эскалатора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ Путин подписал ук...
- СК Общество по сохра...
- КЕ Екатеринбург сбро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым