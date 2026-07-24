КФУ профессоры Владимир Чугунов 79 яшендә вафат булган

Фото: media.kpfu.ru КФУ профессоры, Н.И.Лобачевский исемендәге Математика һәм механика институтының беренче директоры, галим, педагог, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе Владимир Чугунов 79 яшендә вафат булган.
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