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В России с 1 мая меняется порядок доставки пенсий

В России с 1 мая меняется порядок доставки пенсий

С 1 мая пенсии наличкой будет доставлять только «Почта России».фото: duma.gov.ru--> С 1 мая право доставлять пенсии наличными получит исключительно «Почта России», заявил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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