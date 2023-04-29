В России с 1 мая меняется порядок доставки пенсий

С 1 мая пенсии наличкой будет доставлять только «Почта России».фото: duma.gov.ru--> С 1 мая право доставлять пенсии наличными получит исключительно «Почта России», заявил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.