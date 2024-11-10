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Царьград

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Товары из Владимирской области представят на ярмарке в Китае

Товары из Владимирской области представят на ярмарке в Китае

Косметику и продукты из региона будут продавать в Чэнду.С 11 по 17 ноября в Китае пройдёт фестиваль-ярмарка «Сделано в России».

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