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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игдисамов о переходе Бориско в ЦСКА на фоне травмы Акинфеева: «Не было такого, что кого-то согласовали или не согласовали с Игорем Владимировичем»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов сказал, что клуб не согласовывал с Игорем Акинфеевым кандидатуру вратаря Максима Бориско .

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