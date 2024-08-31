Нашел замену Карлу: принцу Гарри больше не нужен его отец

Принц не собирается мириться со своей семьей. Принц Гарри нашел замену отцу LEGION-MEDIAПохоже, принц Гарри понял наконец, что своими многочисленными публичными выпадами и обвинениями в адрес своих родных он практически перечеркнул возможность примирения с ними.