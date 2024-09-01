Рябков: РФ рассчитывает, что США без сбоев выдадут визы ее делегации на ГА ООН

Россия надеется, что Соединенные Штаты Америки без задержек выдадут визы российской делегации для участия в мероприятиях, приуроченных к сентябрьской неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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