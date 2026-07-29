Названо допустимое количество чая и кофе в день

Кофе помогает почувствовать прилив бодрости и может повышать концентрацию внимания, но чрезмерное употребление кофеина может привести к неприятным последствиям: учащенному сердцебиению, раздражительности, тревожности, дрожи в руках и нарушению сна.
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