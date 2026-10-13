Страны Европы являются активными покупателем российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Смертная казнь: н...
- НЗ "Выкормыши" Чубай...
- НЗ Коррупционеры бег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым