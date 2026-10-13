Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Песков заявил, что страны ЕС активно покупают российскую нефть

Песков заявил, что страны ЕС активно покупают российскую нефть

Страны Европы являются активными покупателем российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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