Кроссовер Jaecoo J7 представлен в России: впечатления и цены

Кроссовер Jaecoo J7 представлен в России: впечатления и ценыНе успели мы встретить кроссовер Jetour X70 Plus, как состоялась российская презентация еще одного автомобиля из обширнейшей гаммы корпорации Chery.
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