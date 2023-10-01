В горах Сочи пройдет фестиваль кино

Фестиваль научно-популярного кино «Разумный кинематограф» пройдет в горах Сочи. Мероприятие пройдет в рамках конференции «Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий», рассказали в пресс-службе курорта «Красная Поляна».
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