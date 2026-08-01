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ИИ-компании пытаются скрыть огромные долги

Дата-центр компании Meta* в штате Джорджия / © Mike Stewart, AP Photo Японское деловое издание Nikkei Asia в недавнем расследовании рассказало, что суммарные внебалансовые долговые обязательства пяти американских технологических компаний (Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta* и Oracle) достигли 1,65 триллиона долларов.

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