ИИ-компании пытаются скрыть огромные долги

Дата-центр компании Meta* в штате Джорджия / © Mike Stewart, AP Photo Японское деловое издание Nikkei Asia в недавнем расследовании рассказало, что суммарные внебалансовые долговые обязательства пяти американских технологических компаний (Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta* и Oracle) достигли 1,65 триллиона долларов.
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