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Терпение Путина на исходе: для Украины пошел обратный отсчёт

Терпение Путина на исходе: для Украины пошел обратный отсчёт

  Нервное внимание, с каким на Украине обсуждают "стодневный план Трампа", легко понять: Киев может не дотянуть до назначенного хозяином момента.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Авторам за подобные заголовки статей, надо таком на лысине чечётку отбивать! И где тут про терпение Путина?! Да и откуда заштатный блоХер может что то знать про настроение Президента?!
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21 час.
Андрей
Да нет в природе ни каких Вооруженных Сил Украины! Есть наемники НАТО или украинские легионы НАТО! А отсюда ни Зеленские, ни Будановы и прочие слова не имеют! Пока Россия буквально не ошарашет, напугает англосаксов возможными последствиями, на урегулирование конфликта с Россией они не пойдут! Как вариант нанесение удара по аэродрому Жешув в Польше, через который оружие поступает на Украину , ведь по своей сути польские военные уже не скрываясь воюют в Куских областях... Подобный удар может отрезвить всех западных участников конфликта! А так они будут стремиться затягивать конфликт или попытаются перейти к заморозке конфликта...
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21 час.
ИК
Иосиф Калинин
&quot;Судя по скорости продвижения российских войск....&quot; Дальше читать не стал. Какая там скорость продвижения!  Откройте интерактивную карту боевых действий и проследите, как  изменилась линия фронта за неделю, за месяц, за три месяца.... А, никак она, практически, не изменилась!
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6 час.
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