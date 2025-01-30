Терпение Путина на исходе: для Украины пошел обратный отсчёт

Авторам за подобные заголовки статей, надо таком на лысине чечётку отбивать! И где тут про терпение Путина?! Да и откуда заштатный блоХер может что то знать про настроение Президента?!

Андрей

Да нет в природе ни каких Вооруженных Сил Украины! Есть наемники НАТО или украинские легионы НАТО! А отсюда ни Зеленские, ни Будановы и прочие слова не имеют! Пока Россия буквально не ошарашет, напугает англосаксов возможными последствиями, на урегулирование конфликта с Россией они не пойдут! Как вариант нанесение удара по аэродрому Жешув в Польше, через который оружие поступает на Украину , ведь по своей сути польские военные уже не скрываясь воюют в Куских областях... Подобный удар может отрезвить всех западных участников конфликта! А так они будут стремиться затягивать конфликт или попытаются перейти к заморозке конфликта...