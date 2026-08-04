❗️Туристической отрасли в Крыму и Севастополе пришлось непросто в этом году, власти продолжат оказывать поддержку отрасли на полуострове Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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❗️Туристической отрасли в Крыму и Севастополе пришлось непросто в этом году, власти продолжат оказывать поддержку отрасли на полуострове Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.