Военное обозрение

3 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Будем на регулярной основе уничтожать.Резников предложи...
  • Александр
    Когда захлебываясь слюной будут рассказывать про нашу разведку. Пока всё выкладывают «военкоры». Кто им за это платит?Украинские ресурс...
  • Александр
    Уже надавали. Тащи, что осталось. В наступ пойдем на вашем.Трамп заявил, что...

Сегодня истекает срок действия ранее продлённой зерновой сделки

Сегодня истекает срок действия ранее продлённой зерновой сделки

Сегодня истекает срок ранее в очередной раз продлённой зерновой сделки. Напомним, что сделка эта предусматривает открытие трёх черноморских портов Украины «для вывоза сельскохозяйственной продукции в беднейшие страны мира».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх