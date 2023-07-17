Сегодня истекает срок ранее в очередной раз продлённой зерновой сделки. Напомним, что сделка эта предусматривает открытие трёх черноморских портов Украины «для вывоза сельскохозяйственной продукции в беднейшие страны мира».
Популярные статьи
- НАТО потребовала от России немедленно прекратить спецоперацию и вывести с территории Украины войска и боевую технику
- «Отдохнули, теперь пора обнулять»: депутат Госдумы предложил не брать в плен прибывших из Турции «азовцев»
- Президент Турции отказался считать возвращение нацистских командиров на Украину нарушением договоренностей с Россией
Свежие комментарии