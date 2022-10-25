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Осужденных по антироссийским законам жителей новых регионов могут амнистировать

Осужденных по антироссийским законам жителей новых регионов могут амнистировать

На присоединенные к России новые регионы распространится действие Уголовного кодекса РФ. При этом, если в УК не отыщется оснований для наказаний, жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получат амнистию.

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