Осужденных по антироссийским законам жителей новых регионов могут амнистировать

На присоединенные к России новые регионы распространится действие Уголовного кодекса РФ. При этом, если в УК не отыщется оснований для наказаний, жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получат амнистию.
На присоединенные к России новые регионы распространится действие Уголовного кодекса РФ. При этом, если в УК не отыщется оснований для наказаний, жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получат амнистию.
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