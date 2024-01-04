Киркорова хватил удар после отмены всех эфиров и колоссальных убытков. Теперь певец планирует покинуть Россию

Интересная жизнь с Vera Star В последние дни на Филиппе Киркоров буквально нет лица. Певец сегодня старается особо не появляться на публике, поскольку клеймо позора которое на нем поставили россияне, смыть не получилось, ни заступничеством высокопоставленных лиц, ни своими извинениями.