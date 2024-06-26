Продюсер Лавров уверен, что фестиваль Вайкуле в Юрмале проплачен

Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале проплачен спонсорами и получает финансирование от местных властей. Благодаря этому, даже при невысоких продажах билетов он все равно пройдет, заявил концертный директор Сергей Лавров в интервью для NEWS.
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