Немеренко раскритиковала действия врачей, замешанных в трагедии в салоне красоты

Министр здравоохранения Алла Немеренко отвергла обвинения в бездействии со стороны ее ведомства в связи со смертью женщины в столичном салоне красоты, где проводились незаконные операции с участием врачей.
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