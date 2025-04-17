В Ленинградском зоопарке поздравили животных-юбиляров

Семёна Семёновича приучили к лотку, вставать на весы и заходить в переноску. Семён Семёнович живёт в отделе приматов Алена Бобрович, "Metro" Фото: Внешне даманы похожи на бесхвостых сурков, но на самом деле эти животные считаются родственниками слонов.