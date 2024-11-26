Обновленный кроссовер Changan CS75 Plus

Раз, два, три! За сотни километров тест-драйвов кроссовера Changan CS75 Plus главным развлечением был подсчет того, сколько раз раскачается задняя часть автомобиля после прохождения очередных «лежачих полицейских».
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