ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    Как-то на одном форуме прочитала маленькую исповедь Женщины.   "Вернуть бы молодость и снова прожить жизнь так, как х...«Гостевой брак бе...
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«Гостевой брак без котлет»

«Гостевой брак без котлет»

Дина была дама скучная. Никаких духов и туманов, ни одной пары обуви на шпильке в гардеробе. Парфюм — и тот один, деревяшкой какой-то пахнет, прости господи.

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Комментарии
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Элина Морозова
Таланты  бывают разные и никто не обязан заниматься не своим делом.  А Леше  нужна просто домработница. Плати ей зарплату и будь счастлив.
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16 час.
Майя Maja
Как-то на одном форуме прочитала маленькую исповедь Женщины.   &quot;Вернуть бы молодость и снова прожить жизнь так, как хочется, для себя. Реализовать свои мечты, поберечь свое психическое и физическое здоровье, свою красоту, не угробить интерес к жизни, не позволять некоторым мужским особям в клочья разорвать твое я, сломав крылья, превратив в молчаливую прислугу. Шестой десяток, а душа еще молодая, только тело изможденное, больное, и тоска от того, что лучше уже ничего не будет. Почему в нашу молодость наши мамы учили нас не уважению к себе, а приучали быть жертвой, отдавая все на служение ЕМУ- его величеству СУПРУГУ. Девочки, берегите себя с молоду, не позволяйте садиться на шею, может начнут что-то понимать и больше уважать мужики.&quot; Больше добавлять и нечего
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1 час.

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