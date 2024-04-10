«Гостевой брак без котлет»

Майя Maja

Как-то на одном форуме прочитала маленькую исповедь Женщины. "Вернуть бы молодость и снова прожить жизнь так, как хочется, для себя. Реализовать свои мечты, поберечь свое психическое и физическое здоровье, свою красоту, не угробить интерес к жизни, не позволять некоторым мужским особям в клочья разорвать твое я, сломав крылья, превратив в молчаливую прислугу. Шестой десяток, а душа еще молодая, только тело изможденное, больное, и тоска от того, что лучше уже ничего не будет. Почему в нашу молодость наши мамы учили нас не уважению к себе, а приучали быть жертвой, отдавая все на служение ЕМУ- его величеству СУПРУГУ. Девочки, берегите себя с молоду, не позволяйте садиться на шею, может начнут что-то понимать и больше уважать мужики." Больше добавлять и нечего